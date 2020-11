pCloud lance son offre de stockage à prix cassé pour le Cyber Monday

pCloud vous permet d'accéder à tous vos documents depuis n'importe quel appareil. Votre PC bien sur, depuis votre navigateur internet, mais aussi depuis votre smartphone et votre tablette tactile via les applications développées par l'éditeur.

L'offre proposée aujourd'hui par pCloud vous permet de profiter de 2 To d'espace de stockage. C'est largement suffisant pour y déposer vos fichiers les plus lourds comme l'intégralité de votre photothèque, vos photos de vacances ou encore une sauvegarde de tous vos documents les plus importants. Vous pouvez également les partager à des proches de manière simple et sécurisée en créant un lien de partage à envoyer par mail ou pas SMS.

L'avantage de pCloud par rapport à ses compétiteurs est le chiffrement de vos données. Une fois déposées sur les serveurs, chacun de vos fichiers est sécurisé et n'est accessible que par vous, lorsque vous vous connectez à votre compte. Même dans le cas hautement improbable d'un piratage, les hackers ne pourraient pas avoir accès à vos données.