Le SSD Crucial 1 To Portable voit son prix chuter chez Amazon peu avant le Black Friday

C'est le bon moment pour investir enfin dans un SSD avec cette offre à seulement 115,99 euros ! S'il existe de nombreux avantages à posséder un disque dur externe, c'est encore plus vrai lorsqu'il s'agit d'un SSD.

En effet, le SSD est un moyen de stockage particulièrement réactif qui pourra gérer les transferts de fichier avec une grande rapidité. Avoir un SSD permet également de rebooster votre PC dans sa globalité. Avec des performances épatantes - des vitesses de lecture pouvant atteindre les 1050 Mo/s ! - le Crucial portable est un véritable bijou qui donnera un bon coup de fouet à votre ordinateur. Sa gigantesque capacité de stockage de 1 To du SSD vous permettra quant à elle de stocker un très grand nombre de fichiers même les plus volumineux, des logiciels, des jeux, etc. et ce sur plusieurs années. Les équipements de la marque Crucial sont en effet réputés pour bien tenir dans le temps.



En outre, sa qualité de fabrication lui offre une vraie robustesse et une bonne résistance, que ce soit aux chocs, aux chutes (jusqu'à deux mètres) mais aussi aux vibrations et aux variations de températures. En plus de venir renforcé sa solidité, sa coque en aluminium anodisé apporte une touche d'élégance à ce SSD externe.