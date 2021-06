Prime Day Samsung : 3 promos immanquables sur les SSD internes sur Amazon

Le dernier SSD de Samsung vous propose 1 To de stockage SSD au format M.2 PCie. Cette version Plus dispose de performances 53% plus importantes par rapport à la version de base de l'EVO 970 et des vitesses de lecture et d'écriture respectivement de 3500 et 3300 Mo/s. Grâce au Dynamic Thermal Guard, le SSD analyse en permanence la température du disque et régule son fonctionnement pour garantir les meilleures performances possibles sans surchauffe.