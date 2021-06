Samsung, SanDisk, Crucial : Amazon casse les prix des SSD pour le Prime Day

Parfait pour les gamers ainsi que pour les professionnels, le SSD interne Samsung 870 EVO doté de 2 To d'espace de stockage permet d'améliorer le système et les logiciels de votre PC. Et à titre de comparaison, ce modèle MZ-77E2T0B/EU est 30 % plus performant que son prédécesseur, le Samsung 860 EVO.

A l'occasion du Prime Day de Amazon, il est disponible au prix de 166€ au lieu de 299€ habituellement. Le SSD interne Samsung 860 EVO 2 To se présente au format classique de 2,5 pouces, et dispose d'une interface SATA 6.0 Gb/s, offrant une vitesse de lecture de 560 Mo/s et une vitesse d'écriture de 530 Mo/s.

A noter qu'il est équipé du logiciel Samsung Magician 6 afin de le maintenir à jour et de surveiller son état de santé et son statut, tandis que la technologie embarquée Turbo Write permet d'augmenter la vitesse d'écriture du SSD et de maintenir des performances élevées sur le long terme, avec l'objectif que vous puissiez le garder longtemps.

En outre, le SSD interne Samsung 870 EVO 2 To est garanti 5 ans.