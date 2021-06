Bon plan : 480 Go à moins de 40€ avec ce SSD Crucial avant Amazon Prime Day

Comme toujours, débutons notre parcours avec les modalités en vigueur chez Amazon. La traditionnelle livraison gratuite à domicile ou en point retrait est logiquement d'actualité. De plus, les clients Amazon Prime (essai offert puis 5,99€/mois ou 49€/an) recevront leur commande sous à peine un jour ouvré. La garantie fabricant est valable pendant trois ans. Une extension est à votre portée contre 2,39€ pour un an ou 2,89€ pour deux ans.

Le SSD Crucial BX500 est un modèle interne au format 2,5 pouces et doté d'une interface SATA 6.0 Gb/s. Il possède également un espace de stockage de 480 Go. Ce n'est pas immense mais cela devrait être suffisant pour accueillir quelques petits jeux mais aussi vos fichiers personnels. Cet exemplaire est capable d'atteindre des vitesses pouvant aller jusqu'à 540 Mo/s en lecture séquentielle et 500 Mo/ en écriture. Ce qui est très honorable pour un SSD aussi abordable.

Pour faire simple, le démarrage de votre ordinateur sera bien plus rapide (environ 300 fois plus d'après le fabricant) qu'avec un disque dur classique. Il permet aussi d'améliorer l'endurance de la batterie d'un PC et applique des temps de chargement plus courts lors de l'ouverture d'un fichier.