Soldes Amazon : ce SSD 2.5" Sandisk de 1 To est au meilleur prix

Bien entendu, la rapidité reste la principale caractéristique d'un SSD. Celui de SanDisk repose sur une interface SATA 6 GB/s. Il propose ainsi des débits de 535 Mo/s en lecture et de 450 Mo/s en écriture. Grâce à ces vitesses bien plus élevées que sur un disque dur HDD, le SanDisk Plus accélèrera sensiblement le démarrage et l'arrêt des applications qui y sont stockées.

Amazon propose ainsi une solution simple pour gagner en productivité. Précisons enfin que ce disque ne pèse que 32 grammes : avec ce poids ultra-léger, il n'affectera pas celui de l'ordinateur sur lequel il est installé.