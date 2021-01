Boostez votre PC avec ce SSD M.2 PNY XLR8 500 Go à prix cassé sur Amazon

Les SSD sont des dispositifs de stockage qui offrent une plus grande rapidité que les disques durs classiques, grâce à une constitution particulière. Ils permettent ainsi de démarrer et d'éteindre un ordinateur plus vite, ou encore de diminuer le temps nécessaire au lancement des applications. Un constat encore plus flagrant avec ce SSD PNY XLR8 CS3030 M.2 NVMe de 500 Go.

En effet, le constructeur américain promet des débits de transfert jusqu'à six fois plus élevés qu'un SSD traditionnel. La vitesse de lecture pourrait ainsi atteindre 3 500 Mo/s et celle d'écriture 3 000 Mo/s !

De plus, un soin particulier a été accordé à la robustesse et à la durabilité des pièces, afin d'éviter les pannes matérielles. Quoi qu'il en soit, le produit s'accompagne d'une garantie de 5 ans, au cas où un problème surviendrait malgré tout.