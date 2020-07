Pour les soldes d'été, Amazon brade le prix du SSD Kingston 240Go !

Beaucoup de choses peuvent jouer sur les performances de votre ordinateur : la gestion du flux d'air et la température, des composants poussiéreux, des disques durs en fin de vie et ainsi de suite. Parmi les solutions simples pour apporter un petit coup de jeunesse à votre PC, l'installation d'un SSD interne se fait ressentir immédiatement, avec des temps de chargements plus courts, des vitesses de transferts plus élevées et des logiciels qui peinent moins à s'exécuter.

Et puisque Amazon casse les prix de certaines références dans la catégorie des SSD durant ces soldes d'été, il serait bien dommage de ne pas en profiter. La série A400 de Kingston profite ainsi de belles remises, sur les modèles de 120 et 240 Go, ainsi que sur le modèle de 2 To. On pourra regretter que les deux versions intermédiaires (480 et 960 Go) ne soient pas soldées elles aussi, mais on ne peut pas tout avoir !