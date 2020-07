Soldes : le prix du SSD interne PNY 960 Go en chute libre chez Amazon

À l'instar des autres SSD, le PNY CS900 (référence SSD7CS900-960-PB) dispose du format 2,5 pouces.



Concernant ses principales caractéristiques, le SSD interne affiche des vitesses de transfert de 535 Mo/s (en lecture) et de 515 Mo/s (en écriture). Il est compatible avec les systèmes d'exploitation Linux, Apple MacOS et Microsoft Windows.



Très simple à installer et à configurer, le produit est fourni avec des instructions pour suivre chaque étape.