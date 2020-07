Belle promotion pendant les soldes d'été sur le SSD Portable Samsung T5 1To

En plus de son design compact et léger, ce SSD Samsung T5 met le paquet en matière de sécurité. Par exemple, vos données seront constamment protégées par le cryptage matériel AES 256 bits qui maintiendra vos fichiers personnels privés via un mot de passe. Enfin, un logiciel intégré vous permettra aussi de gérer les mises à jour et bien d'autres paramètres de votre SSD.