Amazon Prime Day : 3 offres à saisir sur les SSD Western Digital chez Amazon

Le Amazon Prime Day est de retour en ce mardi 13 octobre 2020, et il est évidemment immanquable pour les amateurs de high tech. En effet, le site de e-commerce propose des ventes flash sur de nombreux produits, tels que les smartphones, les consoles et jeux vidéos, la domotique, ou encore l'informatique. Sans oublier la gamme de produits signés Amazon, comme les liseuses Kindle et les enceintes Echo Dot.

Toutefois, cette sélection se concentrera sur un élément précis du hardware d'un PC : le disque SSD. Plus rapides que les disques durs HDD, plus résistants aux chocs et aux vibrations, moins sensibles aux variations de températures, ces disques à mémoire-flash permettent d'augmenter drastiquement la vitesse des systèmes d'exploitation et logiciels installés.