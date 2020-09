French Days : le disque dur externe Western Digital 1 To à moins de 50€

Et nous allons une fois encore chez Amazon pour découvrir cette bonne affaire valable pour toute la durée des French Days. Le site américain livre gratuitement à domicile en France métropolitaine. Vous pouvez aussi choisir un point retrait pour récupérer le colis. La garantie constructeur est valable pendant deux ans et une assurance supplémentaire contre la casse de deux ans également est proposée à 4,09€.

Ce disque dur externe conçu par Western Digital dispose d'un espace de stockage de 1 To. Ainsi, il pourra accueillir un grand nombre de fichiers comme des photos, des logiciels, des jeux vidéo et bien plus encore. Il vous permettra d'économiser de l'espace sur votre ordinateur, améliorant au passage les performances de ce dernier.