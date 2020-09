Bon plan : l'excellent SSD Samsung 860 QVO 1 To à prix cassé

Vous vous en doutez, nous allons commencer par les modalités essentielles à prendre en compte avant de valider votre panier. La livraison à domicile est toujours effectuée gratuitement en France métropolitaine et le paiement en quatre fois sans frais est aussi d'actualité. La garantie constructeur est valable pendant un an et une assurance de deux ans contre les pannes est proposée à 8,69€.

Le SSD Samsung 860 QVO est un modèle interne de 2,5 pouces avec une interface SATA 6.0 Gb/s. Ainsi, ses performances peuvent atteindre jusqu'à 550 Mo/s en lecture et 520 Mo/s en écriture. La marque sud-coréenne estime que c'est trois fois plus rapide qu'un disque dur classique. L'espace de stockage est de 1 To. Vous pourrez donc stocker la plupart de vos fichiers volumineux (documents, jeux vidéo, photos, logiciels…) sans le moindre problème.