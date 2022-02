Stockage en ligne : pCloud lance une promo immanquable pour la Saint-Valentin

Vous aurez donc accès à un stockage en ligne de 500 Go ou 2 To selon votre choix. Il pourra accueillir tous vos fichiers comme des photos, des vidéos et n'importe quels autres documents privés ou professionnels. 30 jours d'historique de corbeille sont de la partie. Un paramètre qui sert à restaurer d'anciennes versions et de récupérer au passage sans la moindre difficulté des données supprimées par mégarde. Mais pCloud offre bien plus que ça !