pCloud Pass est un des petits nouveaux dans le domaine de la gestion de mots de passe, et s'impose comme une solution de choix sur le marché grâce à un forte emphase apportée à la sécurité notamment grâce à la norme AES 256 bits de chiffrement et une politique de confidentialité stricte. Le service bénéficie par ailleurs d'une interface et d'une ergonomie allant droit au but, ce qui simplifie grandement son utilisation et le rend particulièrement aisé à prendre en main pour les novices, et pratique à employer pour les vétérans.