Pour votre prochaine session streaming, commencez par installer l'app' disponible pour les ordinateurs (Linux, macOS, Windows), les smartphones (Android, iOS), les Smart TV (Android TV) et les tablettes. Ainsi, vous pourrez facilement choisir un serveur vous permettant d'accroitre votre confidentialité en ligne avant de lancer votre film du moment.

D'autres appareils peuvent aussi être connectés à Surfshark VPN, par exemple des consoles de jeu (Xbox One, PlayStation 4 et 5), et pour les utilisateurs les plus avancés, vous pouvez notamment configurer votre réseau privé sur votre routeur.

Dans tous les cas, et c'est une bonne nouvelle pour votre budget, vous pouvez connecter un nombre illimité d'appareils compatibles à votre compte Surfshark VPN. Le rapport qualité/prix est donc pleinement optimisé.