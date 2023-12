Stockage en ligne : pour Noël profitez d'une remise hallucinante chez pCloud

pCloud propose deux plans d'abonnement Family moins chers au choix, avec 2To et 10To de stockage cloud. Évaluez la quantité d'espace nécessaire selon votre besoin voire ceux de vos proches. Vous pouvez facilement administrer l'espace disponible dans votre compte pCloud et le répartir selon les besoins de chacun. L'accessibilité est en plus facilitée par des applications disponibles notamment sur ordinateur (macOS, Windows), smartphone (Android, iOS) ou encore tablette. Sinon, vous pouvez tout simplement vous connecter depuis votre navigateur Web habituel.

Enfin, pour ce qui est de la sécurité de vos fichiers, rassurez-vous, ils sont entre de très bonnes mains. En effet, votre compte est chiffré avec l'algorithme AES et des clefs de 256 bits. il s'agit de l'un des meilleurs outils du marché dans son domaine, idéal pour mettre en déroute les pirates qui voudraient s'attaquer à votre compte. pCloud applique en plus une ferme politique de non-journalisation reposant sur le droit suisse hautement respectueuse de votre vie privée. pCloud ne connait pas non plus le contenu de votre compte. Pour un test plus complet de ce produit, notre avis indépendant sur pCloud, qui y décroche un excellent 9,5/10, est disponible chez Clubic.