Protégez votre navigation pendant le confinement avec l'offre Bitdefender Premium VPN

Comme nous vous le disions plus haut, on a plus tendance à évoquer Bitdefender lorsque l'on parle de sécurité informatique. L'éditeur a acquis une solide réputation avec ses logiciels antivirus qui ont permis à des dizaines de milliers d'utilisateurs de naviguer sereinement sur Internet, tout en évitant les logiciels malveillants et les tentatives de piratage informatique.

Bitdefender ne s'arrête pas en si bon chemin et vous permet de rajouter une couche de sécurité à votre PC en adoptant Bitdefender Premium VPN. Et pour cette fin d'année, quoi de mieux qu'une bonne promotion qui vous permettra d'en bénéficier au meilleur prix possible ? L'éditeur vous propose une ristourne de 40% sur le prix habituel, soit un tarif mensuel de 2,49€/mois pour une année complète d'utilisation.

Bitdefender fait preuve de transparence et vous permet d'essayer durant 30 jours son VPN avec la garantie "Satisfait ou remboursé". Vous avez tout loisir de tester toutes les fonctionnalités avant de vous engager pour une année d'utilisation.