VPN : Surfshark fait encore chuter ses prix pour un deal immanquable (-80%)

Avec plus de 3200 serveurs répartis dans près de 65 pays, Surfshark vous offre de nombreuses possibilités pour naviguer incognito sur le Web et protège votre adresse IP véritable des pilleurs et autres traceurs du Net. Niveau cryptage, vous pouvez également dormir sur vos deux oreilles puisque vous disposez de la norme la plus haute (AES 256 bits).

Comptez également sur la politique stricte de non journalisation de Surfshark pour éviter de voir vos données collectées par le service. De plus, au cas où vous perdriez votre connexion VPN, un Kill Switch permet de couper automatique votre navigation, tandis que l'outil Bypasser vous permet, selon vos besoins, de permettre à certains sites ciblés par vous-même de contourner votre connexion VPN. Pratique et malléable à souhait !