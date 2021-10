PureVPN améliore ses serveurs à tous les niveaux et double leur vitesse !

Comment se mettre à l’abri du vol de données en ligne ? Si nous n’avons aucun pouvoir sur les serveurs qui conservent nos informations, nous pouvons faire le choix de sécuriser nos navigations et nos envois sur Internet. Pour ce faire, PureVPN chiffre tout ce qui va traverser ses serveurs avec le protocole AES 256 bits pour vous garantir une grande confidentialité.

Même si un paquet arrivait à être récupéré par un pirate particulièrement doué, un chiffrage 256 bits le rend illisible. Il lui faudrait de nombreuses années pour déchiffrer chaque fichier avec la puissance actuelle des meilleurs PC. PureVPN vous garantit en plus de la rapidité de sa connexion, des serveurs aux connexions chiffrées affichant une belle stabilité pour une très grande disponibilité tout au long de la journée.

3 millions d’utilisateurs font déjà confiance à PureVPN. La garantie « No Logs » qui vous permet d’être sûr que PureVPN ne garde aucun historique, aucune trace de vos connexions, couplé au chiffrage AES 256 bits et la fonction Kill switch qui s’assure de couper la connexion dès que vous ne passez plus par un serveur sécurisé sont les meilleures garanties pour une connexion sécurisée sans faille.

PureVPN c’est plus de 3 000 serveurs en Europe et plus de 2 200 en Amérique du Nord ainsi que plusieurs centaines sur les autres continents. Ces chiffres ne cessent de croitre et les connexions proposées sont de plus en plus rapides.