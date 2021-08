Sécurisez vos appareils avec NordVPN et profitez des nouvelles offres de la rentrée

NordVPN cumule de nombreuses qualités, à commencer par celle de vous permettre de naviguer sur internet de manière sécurisée. Vos informations et autres données personnelles en ligne sont protégées des cybercriminels grâce à un chiffrement en AES-256 bits, le plus haut chiffrement possible selon cette norme, réputée parmi les plus sûres au monde.

Autre atout de ce VPN, une navigation anonyme garantie. Cachez-vous derrière une adresse IP différente de celle que vous possédez réellement, selon votre choix, ou en laissant faire NordVPN. La firme dispose ainsi de 5300 serveurs répartis dans 60 pays, une offre pléthorique, pour mener à bien cette mission. L'IP permet de faire croire que vous vous trouvez par exemple dans un autre pays. De quoi échapper au tracking en ligne et, par exemple, aux publicités ciblées. Gardez vos préférences pour vous, sans les dévoiler à d'autres.

De plus, avec l'extension du télétravail, le VPN semble plus que jamais de mise afin de protéger vos données et vos fichiers liés à vos activités professionnelles. Il en est de même pour vos données personnelles. Le cryptage de votre connexion internet permet de les protéger de diverses cybermenaces et de manipuler et d'échanger vos dossiers en P2P l'esprit léger, même si vous vous trouvez hors de votre lieu de travail habituel. Et si jamais vous perdiez votre connexion au serveur, NordVPN s'empresse, par le biais du Kill Switch, de couper l'accès à internet de votre appareil, afin qu'il ne soit ni exposé, ni repéré.

Soyez au fait que NordVPN est en mesure, par le biais de cet abonnement, de protéger et rendre confidentielles vos activités sur 6 appareils différents. Le service est compatible avec les principaux systèmes d'exploitation, qu'il s'agisse de Windows, macOS et Linux pour les ordinateurs de bureau, portable, et autres iMac et MacBook d'Apple. Cela est également valable pour les smartphones fonctionnant sous Android comme iOS, ainsi que les tablettes tactiles.

Mais ce ne sont pas les seuls appareils à pouvoir être pris en charge par NordVPN puisque, par exemple, vos consoles de jeu, vos box internet, vos Smart TV ou encore vos navigateurs Web, par le biais d'extension sur Chrome et Firefox, sont en mesure d'être protégés par NordVPN. La firme dispose par ailleurs d'un service client Chat francophone joignable 24h24 et 7j/7 pour répondre à toutes vos questions.

Enfin, NordVPN fait du zéro log un engagement fort. Ainsi, la solution ne conserve aucune de vos données et ses services vous garantissent un accès privé et une protection de la propriété intellectuelle. Dans cette perspective, la technologie NordLynx, basée sur le protocole open-source WireGuard, intègre un double système NAT (Network Address Translation) permettant d’établir une connexion VPN sans avoir à stocker de données identifiables sur le serveur et ainsi compromettre la confidentialité des utilisateurs. Pour prouver cet engagement, NordVPN a fait réalisé deux audits indépendants qui ont validé sa politique de non conservation du registre d'activité.

