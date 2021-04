CyberGhost VPN : une promotion à ne pas rater sur l’abonnement 3 ans + 3 mois offert

Si vous souhaitez surfer tranquillement sur internet sans que l’on puisse savoir ce que vous faites et sans être suivi ou espionné en permanence, il faut recourir au service d’un VPN. Mais s’il existe des VPN gratuits, c'est car ils se rémunèrent avec de la publicité ou en revendant vos données de navigation, chose qui va à l’encontre même du principe du VPN qui doit vous offrir la confidentialité en ligne et vous garantir toujours un anonymat sûr.

C’est pourquoi en recourant à un VPN payant, vous obtenez un service financé par ses clients qui pourra vous permettre d'avoir un anonymat total et aucun suivi de vos connexions et de vos sessions de surf. Clairement, votre connexion au Web est cryptée en permanence et votre connexion passe par un réseau de serveurs privés déployés par votre service VPN à travers le monde entier.

Vous allez pouvoir masquer votre adresse IP sur la toile, ainsi que les sites que vous allez consulter ne verront que l’adresse IP du VPN avec lequel vous êtes connecté et non plus la vôtre. Vous allez pouvoir naviguer sans que votre FAI ne sache ce que vous faites; ce qui va vous éviter également les ralentissements sur les services de streaming que vous imposent certains FAI.

Enfin, avec le cryptage des données, le VPN vous assure une plus grande confidentialité de vos données transmises sur Internet, car même si un pirate arrivait à les intercepter, le cryptage les rendrait illisibles. À moins de disposer de la puissance d’un ordinateur quantique, il mettra des années avant de réussir à les lire, autant dire qu’il aura jeté l’éponge avant.