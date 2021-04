Bon plan antivirus et VPN : pourquoi craquer pour le pack d’Avast gratuit pendant 3 mois ?

Bien sûr, quand on pense à Avast, on lui associe souvent sa protection antivirus. Et pour cause : celle-ci figure parmi les plus imperméables du marché. Mais Premium Security ne lutte pas seulement contre les virus. Le logiciel s'attaque en réalité à tous les malwares, notamment les spywares et ransomwares. Vous pourrez donc vaquer sereinement à vos occupations sur Internet, y compris lors de vos achats sur les plateformes e-commerce.

Cette protection complète, disponible sur Windows, macOS, Android et iOS, veille ainsi à sécuriser toutes vos données en ligne. Elle sera capable de vous tenir à l'abri des sites frauduleux et du phishing, mais aussi d'empêcher les pirates de détourner votre webcam.