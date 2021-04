Bon plan antivirus et VPN : le pack Avast Ultimate est gratuit pendant 3 mois

L’offre Avast Ultimate regroupe Avast Premium Security, le VPN SecureLine, AntiTrack et Cleanup Premium. Vous allez pouvoir télécharger l’ensemble gratuitement pour les essayer pendant 3 mois.

Parmi les fonctionnalités supplémentaires ajoutées à Avast Ultimate, soulignons la présence d'un pare-feu pour PC qui empêchera les pirates informatiques d'envahir votre appareil. Ils ne pourront pas non plus utiliser votre webcam pour vous espionner devant l'ordinateur. Puis, vos documents confidentiels (données bancaires, fichiers personnels, photos, etc) seront constamment mis à l'abris.

D'autres éléments sont présents comme le fait de masquer votre adresse IP, la dissimulation de votre position géographique, une connexion chiffrée, un avertissement des tentatives de pistage ou encore une optimisation de vos appareils grâce à un nettoyage des plus efficaces.

Enfin, Avast a aussi ajouté des fonctionnalités complémentaires avec des outils visant à empêcher le suivi par les annonceurs et un autre qui supprime les données inutiles ou les applications qui ralentissent le PC. De plus, vos recherches resteront privées, votre empreinte numérique ne sera pas identifiable, les paramètres inefficaces du système pourront être corrigés et les diverses mises à jour seront effectuées automatiquement. Bref, cet antivirus délivre une protection optimale et une optimisation idéale pour vos appareils.