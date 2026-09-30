Un hébergement souverain présente de nombreux avantages. Cela vaut aussi bien pour la cybersécurité, que l’environnement ou encore la performance. O2switch est un hébergeur français proposant un hébergement complet à prix abordable.
o2switch vous affranchit du Cloud Act américain avec un siège situé en région Auvergne-Rhône-Alpes. Ses datacenters gérés par ses soins et situés en France s’adaptent pleinement à un site Web dont le public cible est européen.
Avec son offre Cloud., o2switch vous permet de choisir un hébergeur souverain sans concession sur les performances de votre site internet. Les économies sont également présentes avec un prix mensuel de 1,86 € par mois.
Explorons à présent ce qui pousse de plus en plus de sites Web à quitter leur hébergeur américain pour se tourner vers une solution souveraine.
L’hébergement souverain est positif pour votre site Web
La législation européenne en faveur de votre vie privée
Passer à l’hébergement souverain n’est pas une tendance en tant que telle. Ce sujet est au centre des préoccupations en France, mais aussi à l’échelle européenne. La dépendance aux solutions d’hébergement en ligne américaines reste prégnante. 70 % du marché européen reste concerné en 2026.
Pourtant, sur le plan législatif, le Cloud Act est clair depuis 2018. Toute entreprise répondant au droit américain doit pouvoir transmettre ses données. Cela vaut également pour les informations qu’elle pourrait héberger sur le sol européen.
En conséquence, l’hébergement souverain apparaît comme une solution saine sur le plan de la cybersécurité. Un hébergeur tel qu’o2switch est implanté en France, à Clermont-Ferrand plus précisément.
Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et sur le sol européen plus largement, o2switch répond du règlement général européen sur la protection des données (RGPD).
Faire bénéficier votre site Web d’un hébergement sur le sol européen est donc appréciable sur le plan de la sécurité des données. Il en va de même pour une optimisation du respect de la vie privée.
o2switch va encore plus loin en vous proposant ses propres datacenters. Ces derniers sont également implantés en France.
Un gain environnemental vérifiable
Avec un hébergement souverain et des datacenters situés en France, la question de l’impact environnemental est mise en avant. Contrairement à de nombreux autres pays d’implantation, la France produit une énergie majoritairement décarbonée.
o2switch vous permet de compter sur un hébergement Web plus responsable sur le plan environnemental. Comme exemple concret, o2switch n’utilise pas de climatisation dans ses datacenters.
L’entreprise a recours à la méthode du « free-cooling », qui consiste en une aération naturelle du site aux heures les plus fraîches.
- storageStockage illimité
- money_offRemboursement 30 jours
- securityCertificat SSL inclus
- install_desktopCompatible WordPress
Un rapport qualité/prix optimisé
Des performances en adéquation avec votre attente
L’hébergement souverain ne rime pas avec des performances au rabais chez o2switch. L’entreprise française vous propose plusieurs possibilités d’abonnement en fonction de votre besoin.
Son offre Cloud. est la plus équilibrée. Elle combine des bases de données, un espace disque au format NVMe et des transferts mensuels illimités.
Sa technologie PowerBoost est également incluse dans votre abonnement. Elle vous permet d’accentuer la vitesse de chargement de vos projets.
Cela a aussi un impact favorable sur le référencement de votre site internet. Plus son chargement est rapide, plus il a de chances d’être mis en avant.
o2switch répond présent sur le plan de la cybersécurité. Vous disposez d’un nombre illimité de certificats SSL pour vos sites internet. L’antivirus ImunifyAV+ est également compris.
Des fonctionnalités sont aussi développées en interne. Une protection en temps réel baptisée TigerGuard ainsi qu’un pare-feu TigerProtect sont disponibles.
Enfin, l’infrastructure d’o2switch est sûre. Elle est certifiée Tier IV, soit une disponibilité de 99,95 % avérée. Les datacenters sont directement administrés par o2switch. Ils sont situés à moins de deux heures de route de son siège. Cela permet une réactivité accentuée en cas de problème.
Un avis indépendant sur l’hébergeur Web o2switch peut être consulté à votre guise.
Un abonnement peu onéreux grâce au code promo associé
Votre première année d’abonnement à l’offre Cloud. Comporte une réduction de - 88 % sur le prix de la souscription au mois. Cela comprend l’ajout du code promo CLUBIC, pour une remise de - 15 % supplémentaires.
Le prix de votre abonnement passe de 16 € par mois à seulement 1,86 €. Cela représente quasiment 170 € économisés pour votre première année d’abonnement. O2switch vous offre votre nom de domaine pendant un an avec votre souscription.
Une fois cette première année d’abonnement achevée, vous pouvez conserver l’offre Cloud. au prix en vigueur. La TVA est applicable à ces achats en France métropolitaine.
o2switch met à votre disposition un accès prioritaire à son service client francophone. Il peut être joint par téléphone aux heures ouvrées en semaine, et par mail 24/7. 30 jours de garantie satisfait ou remboursé sont inclus avec votre abonnement.
- storageStockage illimité
- money_offRemboursement 30 jours
- securityCertificat SSL inclus
- install_desktopCompatible WordPress
Si vous cherchez à migrer votre site Web vers une offre au meilleur rapport qualité/prix du marché, avec des ressources illimitées et sans frais cachés, o2Switch est fait pour vous. Les performances sont exceptionnelles et l'infrastructure vous donnera carte blanche avec la prise en charge non seulement de PHP mais aussi Perl, Ruby, NodeJS ou Python. o2switch a récemment renforcé son arsenal avec TigerGuard pour la sécurité applicative, AccelerateWP pour l'optimisation des performances WordPress, et une offre Managed Bare-Metal pour les projets à très fort trafic.
- 2 Datacenters tiers 4 localisés en France
- Offres illimitées et adaptées à tous, experts comme débutants
- Infrastructure robuste quel que soit le projet
- Une interface simple
- Un support technique français 24/7
- Pas de support téléphonique le week-end, seulement tickets / mails.