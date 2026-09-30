o2switch vous affranchit du Cloud Act américain avec un siège situé en région Auvergne-Rhône-Alpes. Ses datacenters gérés par ses soins et situés en France s’adaptent pleinement à un site Web dont le public cible est européen.

Avec son offre Cloud., o2switch vous permet de choisir un hébergeur souverain sans concession sur les performances de votre site internet. Les économies sont également présentes avec un prix mensuel de 1,86 € par mois.

Explorons à présent ce qui pousse de plus en plus de sites Web à quitter leur hébergeur américain pour se tourner vers une solution souveraine.