Jusqu’au 2 août, Verisure applique jusqu’à 50 % de remise sur une sélection de packs de sécurité éligibles¹. L’échéance tombe juste avant les grands départs. Reste à savoir quel pack correspond vraiment à son logement.
À l’approche des départs estivaux, les logements peuvent rester inoccupés pendant plusieurs jours voire plusieurs semaines. Un studio en étage, un pavillon entouré d’un jardin et un garage attenant ne présentent ni les mêmes points d’accès, ni les mêmes configurations.
La logique des packs consiste à compléter un système d’alarme de base avec des équipements adaptés à la configuration de votre logement.
Une remise qui s’arrête le 2 août
Ces packs additionnels viennent compléter le système d’alarme Verisure². Les coûts du matériel, de l’installation, de la mise en service et de l’abonnement dépendent de l’offre souscrite et des équipements retenus.
Le client n’a pas à configurer lui-même les équipements : l’Expert Sécurité réalise le paramétrage lors de l’installation, selon la configuration du logement.
Verisure dispose de plus de 35 ans d’expérience, compte plus de 6,3 millions de clients protégés dans le monde et 30 000 collaborateurs répartis dans 18 pays (Source : www.verisure.com). Verisure est aussi N°1 en France de la télésurveillance³.
Commencer par identifier les points d’accès à couvrir
Choisir un pack suppose d’identifier les zones à couvrir : accessibilité d’une ouverture, zone moins visible ou signes d’une absence prolongée.
Dans le premier épisode de sa série Les Chroniques de la Sécurité, Verisure revient sur certains mécanismes de repérage. Ce point de départ peut aider à examiner la configuration du logement et à déterminer les équipements à envisager.
En appartement : verrouiller les points d’accès
En appartement, la question de l’extérieur se pose peu. L’essentiel se joue sur un nombre restreint d’ouvertures : la porte palière, les fenêtres, et éventuellement un balcon accessible depuis un étage inférieur.
Ils peuvent signaler un choc ou une ouverture à la station de télésurveillance, selon la configuration installée. Plusieurs configurations existent selon la surface et le nombre d’ouvertures à couvrir, de un à cinq détecteurs.
Une caméra intérieure Arlo peut être proposée comme équipement additionnel dans le cadre des packs éligibles¹. Elle se pilote via l’application Arlo Secure : pour recevoir des notifications et bénéficier d’enregistrements, le client doit activer le mode « détection » de sa caméra. Ces enregistrements sont conservés 7 jours.
En maison : détecter avant que l’intrusion ne commence
Une maison avec jardin change la donne. La zone à surveiller ne commence plus à la porte d’entrée, mais plusieurs mètres en amont.
Le détecteur extérieur vidéo Aquila associe un capteur de mouvement, un haut-parleur et une connexion à la station de télésurveillance. En cas de détection suspecte, un agent de télésurveillance peut interpeller à distance la personne présente sur le terrain via le haut-parleur, selon les conditions d’utilisation du dispositif.
Les détecteurs de mouvements images peuvent compléter le système, à l’intérieur ou à l’extérieur. Plusieurs packs combinent ces familles d’équipements selon la surface à couvrir1.
Si l’intrusion est avérée et après une levée de doute, un agent de télésurveillance peut déclencher les dispositifs de dissuasion installés sur place : sirène et Brouillard-Anti-Cambriolage (BAC)4. Le BAC est un générateur de fumée sèche non toxique qui réduit la visibilité dans la zone télésurveillée et peut contribuer à ralentir la progression de l’intrus.
Garage et dépendances : le cas particulier
Le garage est souvent le maillon oublié, alors qu’il constitue fréquemment un point d’entrée vers le logement principal. Attention toutefois : les détecteurs de chocs et d’ouverture Verisure conviennent à la plupart des matériaux, bois, PVC, aluminium, mais pas à tous les types de portes. Les modèles basculants, coulissants, en accordéon ou de nature ferreuse ne sont pas éligibles.
Dans ces cas, un détecteur de mouvements Orion installé dans le garage permet de couvrir le volume avec prise d’images. C’est l’Expert Sécurité qui détermine la solution adaptée lors de la visite.
Derrière les équipements, des agents de télésurveillance
Lorsqu’un signal est reçu par la station de télésurveillance, un agent de télésurveillance procède à son analyse et, lorsque cela est nécessaire, à une levée de doute. Pour les signaux de niveau 1, le temps moyen de prise en charge mesuré en 2024 est de 10 secondes5 après réception du signal par la station de télésurveillance Verisure.
Les signaux d’intrusion ne relèvent pas de cette statistique de 10 secondes et font l’objet d’un traitement adapté à leur typologie. Si la levée de doute est insuffisante, un agent de sécurité peut être envoyé sur place pour une ronde extérieure. Si l’incident est avéré et que la situation l’exige, les forces de l’ordre ou les secours peuvent être contactés6.
Le neuvième épisode des Chroniques de la Sécurité détaille cette séquence, de la réception du signal jusqu’à la décision prise par l’agent.
Il reste quelques jours
1. Remise de 50 % sur le prix HT de l’installation et de la mise en service d’une sélection de packs additionnels ; le complément d’abonnement mensuel associé restant à la charge du client. Packs éligibles : pack P1 Bouclier (399 € HT avant remise + 8 € / mois non remisés) ; pack P2 composé de 5 détecteurs de chocs et d’ouverture (199 € HT avant remise + 5 € / mois non remisés) ; pack P3 composé de 3 détecteurs de chocs et d’ouverture (149 € HT avant remise + 3 € / mois non remisés) ; pack P4 composé de 1 détecteur de chocs et d’ouverture (59 € HT avant remise + 1 € / mois non remisés) ; pack V1 composé de 2 détecteurs extérieurs vidéo (299 € HT avant remise + 8 € / mois non remisés) ; pack V2 composé de 1 détecteur extérieur vidéo et de 1 détecteur de mouvements images (299 € HT avant remise + 8 € / mois non remisés) ; pack V3 composé de 2 détecteurs de mouvements images (199 € HT avant remise + 5 € / mois non remisés) ; pack V4 composé de 1 détecteur de mouvements images (119 € HT avant remise + 3 € / mois non remisés) ; pack A1 composé d’une Caméra Arlo Pro 5 ou 6 selon les stocks disponibles + 1 lot câble long ou 1 panneau solaire Arlo (199 € HT avant remise + 5 € / mois non remisés) ; pack A2 composé d’une sonnette vidéo connectée Arlo (199 € HT avant remise + 5 € / mois non remisés) ; pack A3 composé d’une caméra Arlo Intérieure FHD (199 € HT avant remise + 5 € / mois non remisés) ; pack A4 composé d’un SmartHub Arlo (39 € HT avant remise) ; et pack A5, réservé aux professionnels, composé de 2 caméras Arlo Intérieure FHD et d’un SmartHub Arlo (199 € HT avant remise + 10 € / mois non remisés).
Le prix de l’installation et de la mise en service du système d’alarme de base (offres Sécurité Start et Start Pro à partir de 399 € HT avec un engagement de 36 mois, de 599 € HT avec un engagement de 12 mois pour les particuliers et de 24 mois pour les professionnels, et de 799 € HT sans engagement) et de l’abonnement mensuel associé (à partir de 51,90 € TTC / mois pour les particuliers et de 65 € HT / mois pour les professionnels) demeurent à la charge du client.
Les prix exprimés en HT sont à majorer d’une TVA à 10 % ou 20 % (conformément aux dispositions de l’article 279-0 bis du Code général des impôts : TVA de 10 % pour les locaux d’habitation achevés depuis plus de deux ans, à défaut TVA de 20 %). Les tarifs de l’abonnement mensuel tiennent compte de la souscription au service de télésurveillance, optionnel pour les particuliers.
Offre valable pour tout contrat conclu avec VERISURE du 25 mai au 2 août 2026 inclus en France métropolitaine, hors Corse et La Réunion, non cumulable avec toute autre offre promotionnelle de VERISURE, réservée aux personnes morales et aux particuliers personnes physiques capables et majeures, souscrivant pour la première fois aux services de la société, dans la limite d’une offre par personne ou par foyer fiscal le cas échéant.
2. VERISURE est une société par actions simplifiée au capital de 1 085 736 euros, immatriculée au RCS Nanterre 345 006 027, dont le n° de TVA est FR 60 345 006 027, titulaire de l’autorisation d’exercer n° AUT-092-2118-07-17-20190361822 délivrée par le Conseil National des Activités Privées de Sécurité le 17/07/2019. L’autorisation d’exercice ne confère aucune prérogative de puissance publique à l’entreprise ou aux personnes qui en bénéficient.
3. Source : Atlas 2025 d’En Toute Sécurité, avec l’autorisation de la rédaction pour l’exploitation des statistiques. Données arrêtées en 2024. N°1 en France de la télésurveillance en termes de portefeuille clients.
4. Ce produit est un générateur de fumée sèche déclenché par un agent de télésurveillance en cas d’intrusion avérée.
5. Statistique interne : temps moyen de prise en charge mesuré en 2024 après réception du signal par la station de télésurveillance Verisure, pour les signaux de niveau 1 (détection fumée, panique, SOS et code sous contrainte).
6. Après levée de doute avérée, dans les conditions de l’article L. 613-6 du Code de la sécurité intérieure.