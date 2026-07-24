1. Remise de 50 % sur le prix HT de l’installation et de la mise en service d’une sélection de packs additionnels ; le complément d’abonnement mensuel associé restant à la charge du client. Packs éligibles : pack P1 Bouclier (399 € HT avant remise + 8 € / mois non remisés) ; pack P2 composé de 5 détecteurs de chocs et d’ouverture (199 € HT avant remise + 5 € / mois non remisés) ; pack P3 composé de 3 détecteurs de chocs et d’ouverture (149 € HT avant remise + 3 € / mois non remisés) ; pack P4 composé de 1 détecteur de chocs et d’ouverture (59 € HT avant remise + 1 € / mois non remisés) ; pack V1 composé de 2 détecteurs extérieurs vidéo (299 € HT avant remise + 8 € / mois non remisés) ; pack V2 composé de 1 détecteur extérieur vidéo et de 1 détecteur de mouvements images (299 € HT avant remise + 8 € / mois non remisés) ; pack V3 composé de 2 détecteurs de mouvements images (199 € HT avant remise + 5 € / mois non remisés) ; pack V4 composé de 1 détecteur de mouvements images (119 € HT avant remise + 3 € / mois non remisés) ; pack A1 composé d’une Caméra Arlo Pro 5 ou 6 selon les stocks disponibles + 1 lot câble long ou 1 panneau solaire Arlo (199 € HT avant remise + 5 € / mois non remisés) ; pack A2 composé d’une sonnette vidéo connectée Arlo (199 € HT avant remise + 5 € / mois non remisés) ; pack A3 composé d’une caméra Arlo Intérieure FHD (199 € HT avant remise + 5 € / mois non remisés) ; pack A4 composé d’un SmartHub Arlo (39 € HT avant remise) ; et pack A5, réservé aux professionnels, composé de 2 caméras Arlo Intérieure FHD et d’un SmartHub Arlo (199 € HT avant remise + 10 € / mois non remisés).

Le prix de l’installation et de la mise en service du système d’alarme de base (offres Sécurité Start et Start Pro à partir de 399 € HT avec un engagement de 36 mois, de 599 € HT avec un engagement de 12 mois pour les particuliers et de 24 mois pour les professionnels, et de 799 € HT sans engagement) et de l’abonnement mensuel associé (à partir de 51,90 € TTC / mois pour les particuliers et de 65 € HT / mois pour les professionnels) demeurent à la charge du client.

Les prix exprimés en HT sont à majorer d’une TVA à 10 % ou 20 % (conformément aux dispositions de l’article 279-0 bis du Code général des impôts : TVA de 10 % pour les locaux d’habitation achevés depuis plus de deux ans, à défaut TVA de 20 %). Les tarifs de l’abonnement mensuel tiennent compte de la souscription au service de télésurveillance, optionnel pour les particuliers.

Offre valable pour tout contrat conclu avec VERISURE du 25 mai au 2 août 2026 inclus en France métropolitaine, hors Corse et La Réunion, non cumulable avec toute autre offre promotionnelle de VERISURE, réservée aux personnes morales et aux particuliers personnes physiques capables et majeures, souscrivant pour la première fois aux services de la société, dans la limite d’une offre par personne ou par foyer fiscal le cas échéant.

2. VERISURE est une société par actions simplifiée au capital de 1 085 736 euros, immatriculée au RCS Nanterre 345 006 027, dont le n° de TVA est FR 60 345 006 027, titulaire de l’autorisation d’exercer n° AUT-092-2118-07-17-20190361822 délivrée par le Conseil National des Activités Privées de Sécurité le 17/07/2019. L’autorisation d’exercice ne confère aucune prérogative de puissance publique à l’entreprise ou aux personnes qui en bénéficient.

3. Source : Atlas 2025 d’En Toute Sécurité, avec l’autorisation de la rédaction pour l’exploitation des statistiques. Données arrêtées en 2024. N°1 en France de la télésurveillance en termes de portefeuille clients.

4. Ce produit est un générateur de fumée sèche déclenché par un agent de télésurveillance en cas d’intrusion avérée.

5. Statistique interne : temps moyen de prise en charge mesuré en 2024 après réception du signal par la station de télésurveillance Verisure, pour les signaux de niveau 1 (détection fumée, panique, SOS et code sous contrainte).