Partir en vacances l’esprit léger, sans cette petite angoisse qui pointe au moment de fermer la porte, c’est ce que tout le monde souhaite. Mais pour se prémunir contre les cambriolages, il est essentiel de bien s’équiper. Reste à savoir quelle solution choisir pour être vraiment serein.
Personne n’a envie de rentrer chez soi après quelques jours d’absence et de découvrir que son logement a été cambriolé. Face à ce risque, s’équiper d’un système de sécurité paraît être une évidence. Encore faut-il distinguer les promesses marketing des solutions réellement efficaces. Alors, comment faire le bon choix pour protéger efficacement son logement ? C’est ce que nous allons voir.
Caméras, alarmes, détecteurs de mouvement, applications de surveillance à distance… les solutions ne manquent pas. Les solutions ne répondent pas toutes au même besoin : certaines privilégient l’équipement seul, d’autres associent équipements et télésurveillance.
Comment reconnaître un système réellement efficace ?
Un système de protection efficace ne se limite pas à une simple caméra braquée sur la porte d’entrée. Pour être réellement pertinent, il doit associer des équipements performants à une intervention humaine capable de réagir en cas d’alerte. Car si une intrusion survient alors que vous ne consultez pas votre téléphone… ou que vous dormez, une notification seule ne changera pas grand-chose.
C’est précisément sur ce point que Verisure entend faire la différence. Son approche combine des équipements connectés à un service de télésurveillance assuré par des opérateurs disponibles 24 h/24 et 7 j/7, chargés de vérifier les alertes et de déclencher les actions adaptées si nécessaire.
Dissuader les cambrioleurs
Avant même de parler de détection ou d’intervention, un système de protection efficace doit d’abord jouer un rôle dissuasif. C’est la première ligne de défense, en particulier face aux cambriolages opportunistes, commis par des individus qui repèrent une cible facile plutôt que de préparer minutieusement leur coup.
La protection peut commencer par un détail en apparence anodin… une plaque signalétique comme celles installées par Verisure1 à proximité des principaux points d’accès. En indiquant que le logement est équipé d’un système d’alarme, elle envoie un signal simple, mais redoutablement efficace aux cambrioleurs.
Autre moyen complémentaire, l’installation de caméras à l’extérieur, positionnées de façon à couvrir le jardin et les principaux accès. Leur seule présence, bien visible, suffit souvent à faire hésiter un cambrioleur. La caméra connectée Arlo Pro 5, proposée par Verisure et pilotable via l’application Arlo Secure, permet de garder un œil sur son domicile, de jour comme de nuit, et de recevoir des alertes en cas d’activité détectée pendant son absence.
Détecter les menaces
Mais un système réellement efficace doit être capable de détecter les menaces, et pas seulement de les décourager.
Pour ce faire, Verisure propose plusieurs équipements complémentaires, à commencer par le détecteur extérieur vidéo Aquila. Il associe capteur de mouvement, haut-parleur et connexion directe à la télésurveillance afin que les agents de télésurveillance puissent intervenir à distance via le haut-parleur pour renforcer la dissuasion.
Verisure installe également des détecteurs de choc et d’ouverture sur les portes et fenêtres qui signaleront la moindre tentative d'effraction, avant même que l’intrus n’ait franchi le seuil.
Et si, malgré tout, l’intrusion se poursuit, la caméra intérieure Arlo prend le relais et prolonge la vigilance du système. Cette dernière est capable de filmer en haute définition, elle offre un large champ de vision grâce à son grand-angle de 130°, et reste opérationnelle aussi bien de jour que de nuit.
Intervenir sans attendre
Lorsque les équipements détectent une tentative d’intrusion, les agents de télésurveillance procèdent à une levée de doute en temps réel.
En cas de déclenchement, les agents de télésurveillance procèdent aux vérifications nécessaires dans le cadre de la levée de doute. Si l’intrusion est avérée et si la situation l’exige, les forces de l’ordre peuvent alors être alertées.
Profitez de l’offre promotionnelle : -50 % sur les packs
La période estivale étant particulièrement propice aux cambriolages, Verisure propose une offre d’été pour s’équiper à moindre coût. Jusqu’à 50 % de réduction sur les packs2, de quoi se protéger sereinement avant de partir en vacances.
L’installation est prise en charge par un Expert Sécurité, qui s’occupe du paramétrage complet des équipements en tenant compte des spécificités et de la configuration du logement.
1. VERISURE est une société par actions simplifiée au capital de 1.085.736 euros, immatriculée au RCS Nanterre 345 006 027, dont le n° de TVA est FR 60 345 006 027, titulaire de l’autorisation d’exercer n°AUT-092-2118-07-17- 0190361822 délivrée par le Conseil National des Activités Privées de Sécurité le
17/07/2019. L'autorisation d'exercice ne confère aucune prérogative de puissance publique à l'entreprise ou aux personnes qui en bénéficient.
2. Remise de 50% sur le prix HT de l’installation et de la mise en service d’une sélection de packs additionnels ; le complément d’abonnement mensuel associé restant à la charge du client. Packs éligibles : pack P1 bouclier (399€ HT avant remise + 8€ / mois non-remisés) ; pack P2 composé de 5 détecteurs de chocs et d’ouverture (199€ HT avant remise + 5€ / mois non-remisés), pack P3 composé de 3 détecteurs de chocs et d’ouverture (149€ HT avant remise + 3€ / mois non-remisés), pack P4 composé de 1 détecteur de chocs et d’ouverture (59€ HT avant remise + 1€ / mois non-remisés), pack V1 composé de 2 détecteurs extérieurs vidéo (299€ HT avant remise + 8€ / mois non-remisés), pack V2 composé de 1 détecteur extérieur vidéo et de 1 détecteur de mouvements images (299€ HT avant remise + 8€ / mois non-remisés), pack V3 composé de 2 détecteurs de mouvements images (199€ HT avant remise + 5€ / mois non remisés), pack V4 composé de 1 détecteur de mouvements images (119€ HT avant remise + 3€ / mois non remisés), pack A1 composé d’une Caméra Arlo Pro 5 ou 6 selon les stocks disponibles + 1 lot câble long ou 1 panneau solaire Arlo (199€ HT avant remise + 5€ / mois non-remisés), pack A2 composé d’une sonnette vidéo connectée Arlo (199€ HT avant remise + 5€ / mois non-remisés), pack A3 composé d’une caméra Arlo Intérieure FHD (199€ HT avant remise + 5€ / mois non-remisés), pack A4 composé d’un SmartHub Arlo (39€ HT avant remise), et pack A5, réservé aux professionnels, composé de 2 caméras Arlo Intérieure FHD et d’un SmartHub Arlo (199€ HT avant remise + 10€ / mois non-remisés).
Le prix de l’installation et de la mise en service du système d’alarme de base (offres Sécurité Start et Start Pro à partir de 399€ HT avec un engagement de 36 mois, de 599€ HT avec un engagement de 12 mois pour les particuliers et de 24 mois pour les professionnels, et de 799€ HT sans engagement) et de l’abonnement mensuel associé (à partir de 51,90€ TTC / mois pour les particuliers et de 65€ HT / mois pour les professionnels) demeurent à la charge du client.
Les prix exprimés en HT sont à majorer d’une TVA à 10% ou 20% (conformément aux dispositions de l’article 279-0 bis du Code Général des Impôts, TVA de 10% pour les locaux d’habitation achevés depuis plus de deux ans, à défaut TVA de 20%). Les tarifs de l’abonnement mensuel tiennent compte de la souscription au service de télésurveillance (optionnel pour les particuliers).
Offre valable pour tout contrat conclus avec VERISURE du 25 mai au 2 août 2026 inclus en France métropolitaine (hors Corse & La Réunion), non-cumulable avec toutes autres offres promotionnelles de VERISURE, réservée aux personnelles morales et aux particuliers personnes physiques capables et majeures, souscrivant pour la première fois aux services de la société et dans la limite d’une offre par personne, ou par foyer fiscal le cas échéant.