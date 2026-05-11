Sauf que la réalité des négociations a vite pris le dessus sur les beaux discours. Pour s'engager financièrement, Microsoft et G42 posaient une condition au gouvernement kényan. Les deux lui demandaient de garantir par contrat qu'il achèterait chaque année une quantité minimale de services cloud, une sorte d'abonnement obligatoire à grande échelle, destiné à assurer la rentabilité de l'investissement. Nairobi n'a pas été en mesure de s'engager au niveau exigé. Les discussions ont calé sur ce point précis, et selon Bloomberg, le groupe envisagerait désormais de revoir le projet à la baisse.