Une nouvelle menace plane sur les utilisateurs et utilisatrices d’AWS : un gang de cybercriminels baptisé Codefinger utilise l’infrastructure sécurisée du cloud lui-même pour chiffrer les données stockées dans des buckets S3. Et comme si ça n’était pas suffisant, le ransomware, qui exploite des clés compromises ou exposées, pousse la pression encore plus loin en programmant la destruction des fichiers sous sept jours si la rançon n’est pas payée. Une tactique inédite qui pourrait bouleverser la sécurité des environnements cloud.