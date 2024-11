À la suite de cette acquisition, dont le montant n'a d'ailleurs pas été dévoilé, le fondateur de Harper, Elijah Potter, a rejoint les équipes d'Automattic. Un porte-parole de l'entreprise a déclaré : « Nous sommes ravis d'accueillir Elijah Potter chez Automattic et nous avons hâte d'intégrer Harper dans nos produits ».

Cette acquisition intervient dans un moment délicat pour Automattic, qui fait actuellement face à des tensions au sein de la communauté WordPress en raison d'un conflit juridique avec l'hébergeur WP Engine. Ce différend, portant sur l'utilisation de la marque WP et les contributions au projet open source, a déjà entraîné le départ de 159 employés en octobre dernier. La société a qui plus est déjà proposé des plans de départ pour celles et ceux qui souhaitent quitter l'entreprise.