Première bonne nouvelle : l'application adopte enfin les codes de Material You, le langage visuel de Google. L'interface bénéficie désormais d'un thème évolutif qui s'adapte aux couleurs du système. Les codes de vérification à deux facteurs sont donc dorénavant présentés avec un thème dynamique, tandis que le bouton d'action flottant situé en bas à droite de l'écran arbore des coins arrondis.

La barre de recherche fait son apparition sur Android, une fonction déjà présente sur iOS depuis l'année dernière. Celle-ci, en plus de vous permettre de retrouver un compte rapidement (et d'éviter ainsi d'avoir à scroller longtemps), comprend le bouton hamburger, l'état de synchronisation cloud et le sélecteur permettant le changement de compte. Pratique !