« La décision la plus difficile jamais prise », avoue Assaf Rappaport, qui ne cache pas avoir eu les mains moites au moment de décliner l'offre pharaonique de Google. Les investisseurs auraient pu voir rouge, les employés aussi. Pourtant, c'est avec ses trois cofondateurs qu'il a tranché : pas question de vendre.

« Dans une entreprise saine qui entretient de bonnes relations avec les investisseurs, c'est toujours la décision du fondateur », explique-t-il sans se démonter. Un choix d'autant plus audacieux que d'autres géants de la tech, Amazon en tête, auraient également tenté leur chance pour mettre la main sur la prometteuse startup.

Mais ça n'est pas non plus sans avoir assuré ses arrières que le patron a refusé de céder aux sirènes de Google. Comme annoncé sur son site, « Wiz est désormais la plus grande licorne de cybersécurité au monde et la société SaaS la plus rapide à atteindre une valorisation de 10 milliards de dollars ». Avec une telle avance, on ne peut qu'espérer voir grand pour l'avenir.