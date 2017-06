Vidéo : Découvrez la coque presidio GRIP pour Samsung Galaxy S8+

Fruits des dernières innovations chez Samsung, les nouveaux Galaxy S8 et S8+ sont dotés d'un large écran incurvé. Etant donné le tarif élevé de ce nouveau smartphone, nous vous conseillons vivement d'acheter une coque et qui puis est, une coque solide et élégante. Si l'étanchéité du Samsung semble être un point fort, la solidité de l'écran est remise en question.



Pour embrasser efficacement ces bijoux technologiques, Speck leur dédie une série de sa collection Presidio. La coque Presidio GRIP que nous avons pu tester est renforcée avec des imprimés caoutchouc en relief. Elle est à la fois souple et visiblement très résistante. Elle épouse parfaitement les formes de votre Samsung Galaxy S8+ pour le protéger efficacement en cas de chute ou choc.



Les produits de la collection Presidio par Speck sont faits avec de l'IMPACTIUM, un matériau dynamique qui absorbe et répartit le choc lors de l'impact. Les coques Speck sont également disponibles pour IPhone 7+ et beaucoup d'autres modèles.



Entre protection optimale et design raffiné, la nouvelle série se décline en modèles Presidio, Presidio GRIP, Presidio CLEAR, Presidio CLEAR+GLITTER et Presidio CLEAR+PRINT.



Modifié le 01/06/2017 à 15h58