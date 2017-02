Nouveautés de Vivaldi 1.7 :

Nouvel outil de capture capable d'enregistrer des zones ou une page complète.

Il est désormais possible de couper le son de tous les onglets

Signalisation des connexions non-HTTPS lors de saisies sensibles (à l'instar de Mozilla Firefox et Google Chrome)

Basé sur le libre Chromium entre autres,est un nouveau navigateur web porté par l'ancien PDG d' Opera (qui avait quitté ce dernier voilà maintenant quelques années).est un navigateur qui, de fait, a pour l'heure de faux airs d'Opera 12.5. On y retrouve le panneau latéral (à gauche) proposant l'accès simplifié à ses signets, son webmail Vivaldi, la gestion des contacts, les téléchargements et les notes. Si son style est plus « flat » (aplati) et de fait plus moderne, il a, comme son grand frère avant lui, le bon gout d'adopter finement ses couleurs au contenu de l'onglet actif.Se voulant tourné vers l'avenir et, à la fois, « power-user »,propose quelques fonctionnalités résolument « avancées » dont les commandes rapides au clavier ; fonction issue de la volonté de pouvoir naviguer uniquement au clavier. Mais aussi d'options de navigation plus étonnantes comme le masquage des images, différents filtres (B&W, niveau de gris, Sepia) ou effets. On notera, enfin, la possibilité de paramétrages ergonomiques (positionnement des onglets par exemple) ou la personnalisation des raccourcis clavier.Reste que nos seules critiques porteraient le design trop opaque de l'interface des commandes rapides ou encore des performance un peu en dessous de la moyenne des navigateurs actuels.