Nouveautés d'Avast Antivirus Gratuit 2017 :

Refonte totale de l'interface utilisateur désormais gris-bleue, dotée d'un design en à plat et logos plus simples

Protection en temps réel du comportement des logiciels

Mode gamer désormais automatique

Utiliser la suite de sécurité Avast et un autre logiciel antivirus est désormais possible en utilisant le mode "passif"

Software Updater : détection et de mise à jour des logiciels sensibles (navigateurs, extensions et plugins),

SecureLine : service VPN payant permettant de sécuriser tout ses échanges et d'anonymiser la connexion,

Nettoyage et protection du navigateur

GrimeFighter : outil de désencombrement du système

Disque de secours (disque ou une clé USB autorisant une analyse hors ligne)

Assistance à distance : outil de prise en main à distance permettant « d'aider ou d'être aidé ».

le blocage des logiciels indésirables et des popups publicitaires,

la possibilité de scanner son réseau domestique (configurations de routeurs, appareils présents sur le réseau, lecteurs réseaux et espaces partagés)

l'analyse « smartscan » détectant tout à la fois virus, logiciels obsolètes, problèmes de réseau et de performance (exécution d'une analyse, du Software Updater, du scan réseau et de GrimeFighter en somme)

Au même titre qu' Avira Antivirus Gratuit 2016 ou encore AVG AntiVirus Free Edition est un antivirus entièrement gratuit (pour une utilisation personnelle) que l'on ne présente plus.Aujourd'hui enprofite de sa longue expérience et se dote de fonctionnalités propres aux logiciels ou aux suites de ses concurrents payants ; on pense notamment au système de Cloud permettant aux bases de signature de virus d'être mises à jour en continu.Réputé de par sa grande facilité d'utilisation, il n'en est pas moins un outil de sécurité efficace bénéficiant, en plus de sa fonctionnalité antivirus, d'un moteur antirootkit ainsi que d'un antispyware.offre une protection en temps réel sur les actions réalisées par l'utilisateur : navigation (agent Web), ouverture de document et exécution de programmes (agent de fichiers), mais aussi e-mails et messagerie instantanée (agent de messagerie) ou clients pairs à pairs.En outre, le logiciel d'n'est pas avare en outils :Parmi les nouveautés de la version 2015, on notait :Afin de profiter de la gratuité d', il est nécessaire après installation de compléter le formulaire d'enregistrement intégré au logiciel.Veillez à bien suivre chacune des étapes de l'installation : le logiciel se fera en effet un devoir d'installer Dropbox si vous ne l'en empêchez pas.Toujours plus léger et performant,se propose désormais de gérer les mots de passe de l'utilisateur à la manière d'un LastPass