Vidéo : Persona 5 - Trailer de lancement

Voici le trailer du jeu Persona 5 !



Persona 5 est le nouvel épisode dans la série des Persona, célèbre série développée par Atlus. On se souvient aussi des Shin Megami Tensei (le Lucifer's Call restant un classique toujours apprécié de nos jours, notamment par votre serviteur). Et cette fois-ci, comme d'habitude, on prend le contrôle d'un héros silencieux (the silent protagonist), comme d'habitude.



Les personnages devront donc faire face à des manifestations de leur esprit, les Personna. Il y a beaucoup de scripts qui viennent émailler la progression d'événements aléatoires.



L'apocalypse ? Le meilleur jeu de rôle de sa génération ? La réponse en images, dans ce trailer !

