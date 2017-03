Vidéo : Les coulisses du MWC 2017 - L'affluence

Nous sommes allés faire un petit tour à l'édition 2017 du MWC, et nous en avons ramené quelques images.



Le Mobile World Congress, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est tout simplement l'un des plus grands salons high tech au monde, se déroulant chaque année au mois de Février, à Barcelone. Ce qui fait sa particularité, c'est qu'il se focalise sur les innovations uniquement dans le domaine de la téléphonie mobile.



On y croise aussi bien des journalistes que des professionnels, sur une surface d'exposition avoisinant les 200.000 mètres carrés.



Et cette année, ils étaient tous au rendez-vous. L'affluence a été importante. On y a surtout parlé de la domotique et de l'internet des objets, avec notamment des questionnement légitimes sur les possibilités de hack. L'intérêt a été aussi porté sur le fitness, car de plus en plus d'utilisateurs réclament des appareils leur permettant de monitorer en temps réel leurs performances.



Les drones ont eux aussi attiré l'attention. On en vient même à se demander si les perches à selfie ne viendraient pas à disparaitre pour leur céder la place.



Modifié le 07/03/2017 à 11h14