Unbox Your Phone : les Samsung Galaxy S8 et S8+ sous toutes les coutures

Vidéo : Les Samsung Galaxy S8 et S8+ ont été dévoilés au Unbox Your Phone, cette fois à Paris, et nous y étions ! Nous avons pu approcher les téléphones et les principaux accessoires qui leur sont associés.

Samsung a présenté à la presse lors d'un événement Unbox Your Phone français son nouveau flagship, le Samsung Galaxy S8 et S8+ ainsi que leurs accessoires. Ces deux versions prévues pour le 28 avril 2017 pourront être associées au nouveau casque de réalité virtuelle, le Samsung Gear VR 2017 ainsi que le Samsung DeX, un dock qui permet de transformer son smartphone en PC.



Doté d'un écran au ratio de 18/9e, ce nouveau smartphone conserve les lignes courbes des précédents téléphones version Edge et permet la fonction Ecran partagé que vous pouvez découvrir dans la vidéo.



Le téléphone est équipé de Bixby, un assistant qui permet d'interagir de trois façons.



Avec Bixby vision, vous ouvrez l'appareil photo et réalisez une photo d'un objet pour lequel vous souhaitez avoir davantage d'information voire l'acheter en ligne.



Bixby est également capable d'apprendre de votre comportement et vous apporter des services utiles au quotidien.



Enfin, Bixby vocal, permettra à terme d'interagir en Français pour réaliser des recherches, activer des applications.



Pour plus d'information, retrouvez toutes les informations officielles des Galaxy S8 et S8+ dévoilées lors de l'Unbox Your Phone à New York.



Par ailleurs, si vous souhaitez adopter ce nouveau smartphone, les précommandes du Galaxy S8 et S8+ sont déjà ouvertes.







Modifié le 13/04/2017 à 11h50