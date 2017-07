Parrot Bebop 2 : Notre test du drone

Vidéo : Parrot Bebop 2 : Notre test et impression du drone

Nous avons pu tester le drone Parrot Bebop 2 FPV sorti il y a quelques mois déjà. Il s'agit d'un quadricoptère très compacte.

Il est équipe d'un nombre importants de capteurs qui lui assurent une stabilité même si le temps extérieur n'est pas favorable.





Un look futuriste.

Sky-controler ou Smartphone pour le diriger et modifier les paramètres de vol.

Le drone a vraiment un look futuriste et on apprécie particulièrement la lentille fish-eye à l'avant. Une bonne partie du poids du drone Bebop vient de la batterie mais nous le trouverons vraiment léger, cela ne signifie pas que les matériaux laissent à désirer, au contraire.Leest un modèle parfait pour débuter. Il se contrôle jusqu'à 300 mètres depuis n'importe quel smartphone ou tablette. La, après 2 minutes d'utilisation nous avons pris en main la majeure partie des commandes.La vitesse maximale indiquée est de 65km/h et son autonomie reste assez courte avec 25 minutes de vol.Saet possède un objectif°. L'image est stabilisée sur 3 axe ce qui permet d'enregistrer une image nette même lorsque le drone bouge. Les images sont enregistrées sur la mémoire interne du Bebop 2, elles sont ensuite récupérables via un câble USB sur un smartphone ou un ordinateur.Il y a deux façons de piloter le drone Bebop 2 : soit avec l'aide de votre smartphone et d'une application Parrot ou avec la télécommande fournie par Parrot, leLe Sky-controler de Parrot n'est pas compris dans tous les packs. Sa connexion Wifi lui permet d'avoir une portée jusqu'à deux KM.Autrement, vous pouvez utiliser l'applicationpro qui donne accès à tous les réglages du Bebop 2 comme l'altitude ou la distance maximale par rapport à nous ou encore la qualité d'enregistrement de la vidéo. Dans le pack vous trouverez qu'une batterie mais vous pouvez en acheter d'autres pour profiter davantage d'autonomie. Le Bebop 2 est équipé de petits scratch velcros qui s'attachent autours de la batterie pour plus de sécurité.Il existe un pack qui contient le drone, les lunettes FPV, le skycontroller 2.