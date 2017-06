Vidéo : Drone Yuneec Breeze 4K : initialisation et premiers pas

Nous avons eu en mains le Drone Breeze 4K de Yuneec, un drone arrivé sur le marché récemment et qui se voit maintenant équipé d'un enregistrement 4K et d'une fonction Live stream sur Facebook.



Le Breeze 4K est un drone grand public pour des prises de vue de qualité. Et grâce à la dernière mise à jour de l'application mobile Breeze Cam sur iOS, les utilisateurs peuvent dorénavant diffuser en live streaming leurs vidéos sur les réseaux sociaux.



Le Breeze 4K de Yuneec est livré et fourni dans un coffret qui permet de le transporter facilement. Le design général est vraiment sympa et on peut dire qu'il se rapproche grandement de ce que l'on peut voir chez Parrot par exemple.



Il est très léger et ses quatre moteurs lui permettent de s'envoler à 80 mètres de hauteur dans un rayon de 100 mètres environ. Dépliez les pieds et déployez les hélices.



Dans la boite on retrouve une batterie, un chargeur et des hélices de rechange. Il est doté d'une caméra 4K UHD inclinable à la verticale ce qui est idéal pour la réalisation de selfies et de photos aériennes d'une extrême précision.



A l'avant on retrouve une caméra qui filme le sol ainsi qu'un capteur Wifi et GPS. Le bouton arrière permet d'activer le drone et d'assurer la liaison wifi avec un smartphone ou une tablette.



L'ensemble des commandes est disponible simplement et facilement depuis un smartphone ou une tablette via l'application Breeze Cam disponible gratuitement sur Google Play et l'App Store.



Renommez le drone et définissez les paramètres de base comme la hauteur de décollage et la distance par défaut, les réglages pour les vols intérieurs, puis procédez au calibrage de l'appareil et terminez par les paramètres de l'enregistrement vidéo.



Etant donné que nous n'avons pas la possibilité de voler en ville, nous avons simplement testé le décollage jusqu'à 3 mètres de hauteur ce qui est légèrement frustrant.



Pour enrichir l'expérience de vol, Yuneec propose aussi le kit contrôleur & FPV. Ce kit se compose d'une manette et d'une paire de lunettes connectées FPV (First Person View) qui donnent vraiment des sensations de pilotage plus immersives et drôles avec une expérience de vol à la 1re personne.



Modifié le 15/06/2017 à 11h12