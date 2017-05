Vidéo : The Dark Tower - Trailer Officiel

Nous l'attendions depuis un moment et nous sommes donc ravis de savoir qu'elle arrive. Qui? Eh bien l'adaptation cinématographique de The Dark Tower, pardi !



L'oeuvre colossale de Stephen King est enfin portée à l'écran, et pour tous ceux et celles qui voudraient découvrir l'univers western-fantastique de The Dark Tower, nous ne pouvons que vous recommander de lire "Le Pistolero", le premier livre de la série, afin d'aborder le film en ayant déjà les clefs nécessaires pour comprendre ce qui se passe dans ce monde (ou ces mondes, d'ailleurs) particuliers.

Modifié le 03/05/2017 à 10h42