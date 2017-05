Blade Runner 2049 - Trailer Officiel

Vidéo : Blade Runner 2049 : découvrez le trailer officiel !

En 1982 sortait un film qui allait marquer son temps: Blade Runner. Inspiré d'une oeuvre de Philip K. Dick, Blade Runner mettait en scène Harrison Ford dans le rôle de Rick Deckard, un ancien policier d'une unité très spéciale, les Blade Runner, censé reprendre du service.



Le travail d'un Blade Runner est de repérer, traquer et éliminer les Replicants, c'est-à-dire des créatures synthétiques, en tout point semblables à l'humain mais avec une durée de vie fixée à l'avance. Le film est également célèbre pour sa musique entièrement composée et interprétée par Vangelis sur des synthétiseurs de l'époque, plus précisément le Yamaha CS80, qui donne au film ce ton si particulier.



Et après maintes spéculations, rumeurs et autres théories, la nouvelle est enfin confirmée : Ryan Gosling et Harrison Ford seront dans Blade Runner 2049, la suite de Blade Runner premier du nom, dont la sortie en salles est prévue le 6 octobre aux Etats-Unis.



Nous vous laissons donc découvrir les premières images de ce trailer, en pariant que si, comme votre serviteur, vous êtes fan du premier Blade Runner, ce trailer ne vous laissera pas indifférent.





Modifié le 10/05/2017 à 14h40