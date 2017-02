Vidéo : Vu au CES 2017, LucidCam la caméra en 3D à 180 degrés

Au CES 2017, nous avons rencontré une caméra de VRFocus, la LucidCam, qui propose des prises de vue à 180°.



Au départ, la LucidCam est un financement participatif IndieGoGo, rien de plus. Mais beaucoup de chemin a été parcouru depuis, et la LucidCam est devenue réalité, après avoir atteint son but de 116 000 dollars pour une version en 2K. Et au CES 2017, nous avons vu une version en 4K, capable de livestreamer en HD, 32 gigas de stockage interne et un stabilisateur d'image.



Au rayon des accessoires, on trouve une coque étanche pour filmer sous l'eau ou bien encore une attache pour smartphone. Le véritable but de la LucidCam est de démocratiser la réalité virtuelle, ce qu'elle peut presque déjà faire en un clic, et d'être perçue comme un outil permettant de libérer la créativité et l'inventivité.



De par son format de poche, ses dimensions idéales pour un usage nomade et sa simplicité d'utilisation (tout se fait avec une ou deux pressions d'un bouton), la LucidCam dispose d'ores et déjà de tous les atouts pour devenir le compagnon idéal et indispensable de la réalité virtuelle de demain.



Modifié le 03/02/2017 à 16h06