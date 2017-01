Aperçu de la télécommande SevenHugs au CES 2017

Vidéo : La télécommande SevenHugs figurait également parmi les nombreux objets exposés au CES 2017. Découvrez-la en images.

SevenHugs est une télécommande universelle dotée d'une surface tactile qui s'adapte en temps réel aux objets connectés présents dans la maison et dans son environnement direct. Par exemple, on peut la pointer vers une lampe pour lui demander de s'éteindre, ou vers un système sono pour monter ou baisser le volume.



La télécommande se recharge par le biais de son port USB Type C, ce qui lui donne une autonomie de une à deux journées. SevenHugs annonce une compatibilité sur plus de 25 000 appareils et une disponibilité prévue en septembre 2018.



Retrouvez l'actualité du CES 2017

Modifié le 27/01/2017 à 17h26