Vidéo : Tesla - Présentation du système de conduite autonome

Nous sommes allés à la rencontre des véhicules Tesla et nous n'avons pas été déçus.



Dans cette vidéo, nous allons surtout vous faire découvrir une fonctionnalité qui intrigue autant qu'elle passionne: le système de conduite autonome. Il est disponible sur tous les véhicules Tesla.



Fonctionnant avec un ensemble de caméras et de capteurs (dont certains sont même capables de vous fournir des informations en plein brouillard ou dans un environnement poussiéreux), le système de conduite autonome traite toutes les données recueillies grâce à un ordinateur de bord très puissant, de façon à soulager le conducteur et, ainsi, lui permettre de conduire beaucoup plus sereinement. Notons également une fonction amusante, le Rappel Intelligent, qui permet à votre véhicule Tesla de venir rouler jusqu'à vous depuis son emplacement dans un parking, en évitant les obstacles sur le chemin.



Ce système dispose de bien d'autres fonctionnalités qui facilitent la vie du conducteur. Il faut noter également que ces fonctionnalités dépendent fortement du lieu d'utilisation du véhicule, ainsi que des réglementations en vigueur.



Modifié le 12/05/2017 à 12h18