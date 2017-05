Vidéo : Tesla - La Model X en détails !

Nous sommes allés à la rencontre de la Model X de Tesla, et nous n'avons pas été déçus !



La Model X nous a impressionné. C'est un véhicule électrique au format SUV, avec une transmission intégrale animée par une batterie de 100 kWh. Son autonomie est affichée, avec cette batterie, a environ 560 kilomètres.



L'une de ses caractéristiques les plus marquantes reste les portes de type Falcon. Elles permettent d'accéder à l'arrière du véhicule sans se baisser. Etant donné qu'elles se lèvent totalement, un peu comme celles de type Gullwing, elles donnent encore plus de place aux utilisateurs pour s'installer correctement. On pense surtout aux manipulations pour placer un enfant sur un siège auto.



La Model X peut aussi accueillir jusqu'à 7 passagers, ou bien 5 si l'on rabat la dernière rangée de sièges.

