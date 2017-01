Vidéo : Snapchat s'attaque aux fake news

Il y a quelques jours, Snap, société éditrice de Snapchat, a affirmé vouloir durcir le ton concernant les images relatives aux fake news et aux contenus n'ayant pas de valeur éditoriale.



Dans un communiqué officiel, un porte-parole a rappelé que Snap prenait la responsabilité d'être une source de news, de divertissement et d'information pour une communauté de plus de 150 millions de comptes actifs par jour, et qu'il faut donc prendre les choses au sérieux.



Le porte-parole a ajouté que les changements seront effectués dans la feature Discover de Snapchat, où les utilisateurs trouvent les contenus de médias partenaire. Ce durcissement de ton intervient alors que Snapchat consolide sa position de réseau relais pour l'information.



Modifié le 24/01/2017 à 14h23