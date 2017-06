Vidéo : Nintendo augmente sa production de Switch pour faire face à la demande grandissante

La demande pour la Nintendo Switch est forte mais les stocks sont peu importants. Nintendo est au travail sur ce point augmentant ses commandes de switch pour les prochains mois selon le Financial Times. Ces demandes devraient permettre de devancer des problèmes d'approvisionnement qui pourraient apparaitre pendant la période des vacances.



En ce moment, la switch se vend particulièrement bien. Nintendo a même déclaré que de toutes ses consoles, la Switch est celle qui s'est vendu le plus rapidement. Des sources proches de Nintendo rapportent même que le but serait d'atteindre les 18 millions d'unités vendues pendant la première année d'exploitation.

Modifié le 01/06/2017 à 15h30