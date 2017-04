Vidéo : Les premiers vols de l'avion électrique Zunum pour 2020

Zunum Aero va bientôt lancer la production de son avion hybride électrique. Zunum Aero est une startup soutenue par HorizonX qui appartient à Boeing, ainsi que par JetBlue Technology.



L'avion hybride électrique en question sera un appareil contenant 10 à 50 places maximum, et réservé à des vols de courte distance, et ses premiers vols sont prévus pour 2020. L'objectif de Zunum est de démocratiser l'accès à des voyages rapides et abordables.



Après trois années de développement et de tests, Zunum annonce que ses avions hybrides pourront parcourir plus de 1000 kilomètres, voire 1700 d'ici 2030. Zunum ambitionne d'être une alternative aux autoroutes et aux autres moyens de transport à grande vitesse.

Modifié le 07/04/2017 à 10h32