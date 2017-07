Vidéo : Le drone Aquila de Facebook réussit son deuxième vol.

Le drone autonome de Facebook, Aquila, guidé par internet, vient juste de terminer son deuxième vol à grande échelle, et a pu atterrir sans encombre.



Aquila fonctionne à l'énergie solaire et s'était crashé lors de son premier vol. Mais cette fois, Aquila a parfaitement atterri. Il a été conçu pour voler non-stop pendant 60 à 90 jours en haute altitude.



Ce second vol a duré une heure et quarante-six minutes. L'équipe a construit une piste d'atterrissage spéciale pour Aquila. Des ajustements ont été effectués, comme une amélioration des spoilers et une modification du logiciel chargé de gérer le pilotage automatique, ce qui a permis à Aquila d'atterrir en douceur.

Modifié le 05/07/2017 à 18h34